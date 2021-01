Tra i paesi europei che hanno espresso la volontà di mettere al bando Huawei per quanto riguarda l’allestimento e la gestione dei network mobile c’è anche la Svezia, patria di uno dei principali protagonisti del mercato, Ericsson. Ora è proprio la società di Stoccolma a chiedere alle autorità nazionali, in particolare al PTS (Swedish Post and Telecom Authority), di rivedere la loro posizione e annullare il divieto imposto al gruppo cinese, ma per quale motivo?

Svezia: Ericsson al fianco di Huawei, ma perché?

La logica vorrebbe Ericsson avvantaggiata dall’uscita di scena di Huawei, potendo ampliare la propria quota nel settore, soprattutto in un momento delicato come quello attuale in cui si registra la corsa al 5G. Il business non si ferma però ai confini nazionali e la società svedese lo sa bene: Pechino ha già più volte affermato di voler usare a sua volta il pugno duro nei confronti delle realtà che hanno sede in quei paesi intenzionati a bloccare oppure ostacolare l’attività di Huawei.

Considerando come attualmente circa il 10% delle vendite a livello mondiale di Ericsson sia legato proprio alla Cina (fonte Bloomberg) non è difficile comprendere perché il CEO Börje Ekholm si sia interfacciato direttamente con Anna Hallberg, Ministro per gli Affari Esteri, al fine di scongiurare un ban definitivo.

Le voci circolate oggi e riportate dal quotidiano locale Dagens Nyheter parlano addirittura di un possibile abbandono del mercato locale da parte di Ericsson nel caso fosse confermata l’esclusione per Huawei. Uno scenario difficile da comprendere se non osservando il mercato nella sua complessità, da un punto di osservazione globale.