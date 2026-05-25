HONOR MagicBook 16: notebook leggero con Intel Core Ultra

HONOR ha annunciato il lancio in Italia del nuovo MateBook 16. La versione 2026 del notebook conferma l’elevata qualità costruttiva con un telaio in metallo molto resistente e uno schermo IPS da 16 pollici che offre un’ampia area di visualizzazione (cornici molto sottili). Può essere acquistato da oggi sul sito ufficiale.

HONOR MateBook 16: specifiche e prezzo

Il nuovo HONOR MateBook 16 (2026) ha ottenuto le certificazioni SGS Exceptional Reliability, MIL-STD-810H e IPX2, quindi può resistere a temperature estreme, umidità, cadute, schiacciamento e cadute di liquidi sulla tastiera. Spessore e peso sono 15,9 millimetri e circa 1,64 Kg.

Lo schermo FullView IPS ha una diagonale di 16 pollici, risoluzione di 1920×1200 pixel e trattamento antiriflesso. Le cornici hanno uno spessore molto ridotto (in particolare quelle laterali). Ciò ha permesso di ottenere un rapporto schermo-corpo del 92,5%. Le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker Free indica la riduzione della luce blu e l’assenza di sfarfallii.

Queste sono le altre specifiche: processore Intel Core Ultra 5 325, 16 GB di RAM LPDDR5x, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), webcam HD (720p), uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata e batteria da 80 Wh con ricarica rapida che offre un’autonomia fino a 14 ore e la ricarica inversa da 60 Watt.

Il notebook è disponibile nella colorazione Starry Gray. Può essere acquistato a partire da oggi sul sito ufficiale. Il prezzo è 1.199,00 euro, ma fino al 31 maggio si può sfruttare uno sconto di 200 euro. In regalo c’è un HONOR CHOICE MouseBuds Pro.