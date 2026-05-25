 HONOR MagicBook 16: notebook leggero con Intel Core Ultra
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HONOR MagicBook 16: notebook leggero con Intel Core Ultra

Arriva in Italia il nuovo HONOR MateBook 16 con telaio in metallo, schermo da 16 pollici, processore Intel Core Ultra 5 325, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.
HONOR MagicBook 16: notebook leggero con Intel Core Ultra
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Arriva in Italia il nuovo HONOR MateBook 16 con telaio in metallo, schermo da 16 pollici, processore Intel Core Ultra 5 325, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.
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HONOR ha annunciato il lancio in Italia del nuovo MateBook 16. La versione 2026 del notebook conferma l’elevata qualità costruttiva con un telaio in metallo molto resistente e uno schermo IPS da 16 pollici che offre un’ampia area di visualizzazione (cornici molto sottili). Può essere acquistato da oggi sul sito ufficiale.

HONOR MateBook 16: specifiche e prezzo

Il nuovo HONOR MateBook 16 (2026) ha ottenuto le certificazioni SGS Exceptional Reliability, MIL-STD-810H e IPX2, quindi può resistere a temperature estreme, umidità, cadute, schiacciamento e cadute di liquidi sulla tastiera. Spessore e peso sono 15,9 millimetri e circa 1,64 Kg.

Lo schermo FullView IPS ha una diagonale di 16 pollici, risoluzione di 1920×1200 pixel e trattamento antiriflesso. Le cornici hanno uno spessore molto ridotto (in particolare quelle laterali). Ciò ha permesso di ottenere un rapporto schermo-corpo del 92,5%. Le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker Free indica la riduzione della luce blu e l’assenza di sfarfallii.

Queste sono le altre specifiche: processore Intel Core Ultra 5 325, 16 GB di RAM LPDDR5x, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), webcam HD (720p), uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata e batteria da 80 Wh con ricarica rapida che offre un’autonomia fino a 14 ore e la ricarica inversa da 60 Watt.

Il notebook è disponibile nella colorazione Starry Gray. Può essere acquistato a partire da oggi sul sito ufficiale. Il prezzo è 1.199,00 euro, ma fino al 31 maggio si può sfruttare uno sconto di 200 euro. In regalo c’è un HONOR CHOICE MouseBuds Pro.

Pubblicato il 25 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
25 mag 2026
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