Ericsson, Telstra e Qualcomm: 5G a 1 Gbps in uplink

Ericsson ha comunicato il raggiungimento di un nuovo traguardo nelle velocità di trasmissione in 5G. In questo caso si tratta di un record molto particolare poiché afferente alle velocità in uplink, una dimensione parallela e verticale rispetto alle velocità di download fin qui monitorate per comprendere l'incedere della maturazione della tecnologia 5G.

5G, nuovo record in uplink: 1 Gbps

Il record è stato registrato in collaborazione con Telstra e Qualcomm nel Queensland, in Australia: la velocità di trasferimento raggiunta si è avvicinata considerevolmente a quella di 1 Gbps:

Ericsson, Telstra e Qualcomm Technologies hanno raggiunto il traguardo su una rete commerciale nel Queensland, in Australia, con una velocità in uplink massima teorica di 986 Mbps, integrando quattro componenti portanti da 100 MHz di onde millimetriche, combinate con 100 MHz di spettro in banda 3,6 GHz. NR-DC è stato implementato con n78 e n258. Il test è stato condotto presso il 5G Innovation Center (5GIC) di Telstra utilizzando la sua rete commerciale, raggiungendo una velocità massima di quasi 1 Gbps, ovvero più che raddoppiando l’attuale velocità in uplink raggiungibile sul mercato. Per il test è stato utilizzato un dispositivo dotato di Snapdragon X65 insieme a Baseband 6648 e AIR 6488 di Ericsson Radio System per la banda media e Baseband 6648 con AIR 5322 per la banda alta.

Sunil Patil, Vice president 5G Product Management di Qualcomm Technologies sottolinea l'importanza del traguardo: “Raggiungendo il picco più alto di velocità in uplink mai registrato su una rete commerciale, sottolineiamo il nostro impegno per offrire esperienze 5G differenziate in una varietà di casi d’uso oltre ai dispositivi mobili. Insieme, stiamo realizzando il pieno potenziale del 5G attraverso nuove scoperte che porteranno vantaggi sia per i consumatori che per le imprese.”

Velocità simili, infatti, potrebbero consentire streaming e interazioni live ben più capaci ed efficienti, aprendo così a funzionalità e contesti d'uso precedentemente preclusi. A poter beneficiare in modo particolare di questi nuovi margini di sviluppo è l'ambito dello streaming video live, qualunque possa essere la sua declinazione: si va dall'informazione all'intrattenimento, passando per tutto quel che ciò può significare in ambito business per applicazioni industriali o videopresenza.