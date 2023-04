Espandi le tue conoscenze con Mondly: 41 lingue al 96% di sconto

Imparare una nuova lingua è una delle esperienze più gratificanti e arricchenti che si possono fare nella vita. Non solo ti permette di espandere le tue conoscenze e di aprirti a nuove culture, ma può anche aumentare le tue opportunità di lavoro e di viaggio. Tuttavia, trovare il modo giusto per apprendere una nuova lingua può essere difficile. Fortunatamente, c’è una soluzione innovativa e all’avanguardia che ti consente di imparare ben 41 lingue straniere in modo efficace e divertente: Mondly.

Mondly è un’applicazione di apprendimento delle lingue straniere che ha vinto il premio “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple. Oggi, grazie alla promozione attiva, potrai ottenere l’accesso a vita a tutti questi corsi di lingua con uno sconto del 96%. Pari, in termini economici, a oltre 1.000 euro in meno: il prezzo crolla infatti da 1.999,99 euro a soli 89,99. Un’offerta da non perdere se il tuo obiettivo è quello di imparare una nuova lingua in modo semplice, efficace, ma soprattutto economico.

Cento milioni di download: perché Mondly conviene

Mondly è una tra le piattaforme più innovative e moderne del settore: ciò che lo caratterizza sono esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e realtà aumentata, che combinati ti permettono di parlare come un vero madrelingua. Solo Mondly ti consente di scegliere tra ben 41 lingue diverse, dalle più comuni alle meno conosciute: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese, turco, arabo, persiano, ebraico, portoghese, norvegese, sono soltanto alcune tra quelle disponibili.

Ma come lavora Mondly? Devi sapere, infatti, che la piattaforma unisce solide conoscenze neurali a tecnologie all’avanguardia per offrirti un’esperienza senza precedenti, che ti consentirà di imparare molto più velocemente e senza lo stress di lezioni noiose e pesanti, che abbandoneresti subito. Un altro aspetto sono le tecniche di gamification utilizzate nei corsi, il cui obiettivo è quello di aiutarti a raggiungere tutti i tuoi obiettivi linguistici in modo rapido e divertente, senza però perdere la qualità dei contenuti proposti.

Nello specifico, le lezioni di Mondly si concentrano sulle frasi anziché sulle singole parole, nonché su un sistema di ripetizione unico nel suo genere. Il che ti permetterà di conversare in pochissimo tempo, dopo solamente poche lezioni. Avrai, inoltre, l’opportunità di ascoltare madrelingua professionisti per avere una pronuncia assolutamente impeccabile e acquisite un accento naturale. Potrai esercitarti in conversazioni reali grazie al chatbot dotato di riconoscimento vocale, oppure dedicarti a corsi esclusivi in realtà aumentata.

Ottieni l’accesso a vita a tutti e 41 i corsi di lingua sfruttando il 96% di sconto proposto dalla promozione. Il piano lifetime ti offre oltre 300 lezioni distinte in decine di argomenti diversi, quiz settimanali, sfide mensili per mettere alla prova le tue abilità e migliorare sempre di più. Grazie al sapiente mix tra apprendimento incentrato sulla conversazione, tecniche di riconoscimento vocale, lezioni ridotte e tutti gli altri vantaggi Mondly, imparare fluentemente una nuova lingua sarà un vero gioco da ragazzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.