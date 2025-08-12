 Un'estate fresca con il condizionatore portatile HOMCOM: la promo
Il condizionatore portatile di HOMCOM in forte sconto su eBay: ecco i due codici da attivare per poterlo acquistare a prezzo stracciato.
Il condizionatore portatile di HOMCOM in forte sconto su eBay: ecco i due codici da attivare per poterlo acquistare a prezzo stracciato.

Se anche tu sei alle prese con il caldo insopportabile di questa torrida estate, valuta la promozione su eBay che taglia il prezzo del condizionatore portatile di HOMCOM. È facile da utilizzare, efficace e in sconto rispetto al listino. I consumi sono ridotti, come dimostra la classe A di efficienza energetica. Diamo uno sguardo alle altre sue caratteristiche, per capire cosa lo rende una scelta intelligente, soprattutto a questo prezzo.

Permette di scegliere tra 5 modalità di utilizzo: raffreddamento, deumidificazione, ventilazione, automatica e sonno, con una temperatura regolabile tra 15 e 31 °C, due velocità e oscillazione manuale verticale per coprire più aree in modo efficace. Ha una capacità di raffreddamento da 7.000 BTU per garantire comfort anche nelle giornate più calde e il timer on/off di 24 ore. È facile da spostare, grazie alla maniglia ergonomica e alle quattro rotelle in dotazione, può essere controllato tramite telecomando o display LED. Non mancano nemmeno l’avviso di riempimento dell’acqua e il filtro rimovibile e lavabile, mentre il sistema di autoevaporazione elimina la necessità di svuotare manualmente la condensa. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata

Include un kit per finestre scorrevoli, per un’installazione rapida e versatile in qualsiasi ambiente domestico, alla portata di tutti senza richiedere l’intervento di un tecnico. Per sbloccare lo sconto e acquistare il condizionatore portatile di HOMCOM al prezzo finale di soli 273 euro ti basta attivare i codici sconto AGOSTO25 e AOSOMVACANZA23 prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto.

L’offerta è proposta dal venditore professionale italiano Aosom che ha già ricevuto più di 40.000 feedback positivi su eBay. Non sappiamo quante siano le unità a magazzino. Se lo ordini adesso, entro pochi giorni arriverà a casa tua con la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

