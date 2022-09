Perché The Merge di Ethereum è importante?

Oggi, ha avuto in inizio una nuova era per la seconda blockchain di Ethereum, grazie a The Merge. Se ne parla da tempo e finalmente è giunto il momento tanto atteso da chi ritiene questa evoluzione fondamentale per il futuro della finanza decentralizzata e, più in generale, per ogni attività che fa leva su questa tecnologia.

Ethereum, The Merge: Vivid spiega l’importanza

A spiegarne l’importanza è Stephanie Luzon (nella fotografia qui sotto), Financial Education Expert di Vivid, realtà tedesca del mondo Fintech che gestisce un’app in grado di riunire al suo interno servizi per il banking e per gli investimenti. Queste le sue parole.

Il Merge è l’aggiornamento più ambizioso della blockchain di Ethereum degli ultimi anni, nonché un punto di transizione fondamentale nella storia delle criptovalute e di tutto l’ecosistema che gli ruota intorno, inclusa la finanza decentralizzata (DeFi).

L’addio al protocollo Proof-of-Work in favore di un approccio Proof-of-Stake dovrebbe essere di beneficio anche nella gestione della transazioni di asset come le monete virtuali. Tutto questo senza dimenticare il fondamentale fattore legato all’adozione.

L’obiettivo finale è sempre stato l’adozione di massa, ma Ethereum ha dovuto fare i conti con problemi di scalabilità, efficienza energetica e sicurezza. Con l’aumentare degli utenti, la blockchain si è rivelata ogni giorno più congestionata, rendendo le transazioni lente e costose. Per non parlare della questione energetica, che rimane una delle critiche più insistenti nei confronti delle criptovalute che utilizzano un protocollo Proof-of-Work.

Blockchain, criptovalute e sostenibilità

È dunque nella sostenibilità dell’infrastruttura decentralizzata che dev’essere ricercato uno dei principali vantaggi derivanti da questo passaggio definito storico.

Il passaggio a un protocollo Proof-of-Stake è l’inizio di una nuova fase. Permetterà gradualmente di risolvere tutte queste problematiche e renderà Ethereum più fruibile per le persone comuni. Transazioni più veloci, una rete più sicura e una riduzione del consumo energetico del 99% sembrano davvero la ricetta vincente per avvicinare Ethereum all’uso nella vita reale.

The Merge potrebbe rivitalizzare l’intero ambito delle criptovalute, che negli ultimi mesi ha attraversato il cosiddetto Crypto Winter, caratterizzato da una svalutazione generale degli asset. Di certo lo farà per i token basati su Ethereum.

Anche se le criptovalute stanno passando attraverso un “inverno cripto”, questo evento potrebbe risvegliare l’interesse intorno a Ether e ai vari token costruiti sulla stessa blockchain.

