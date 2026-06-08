Questa etichettatrice Bluetooth costa meno di 15€ su Amazon Haul

Ti segnaliamo che trovi a un prezzo stracciato su Amazon Haul l’etichettatrice Bluetooth del marchio VCKHRRY, tra le più apprezzate della categoria per la sua compattezza e per la versatilità nell’utilizzo. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà nel catalogo, potrebbe andare sold out in fretta. È ideale per mantenere in ordine e ben organizzati le scatole e i barattoli in casa (ad esempio quelli degli alimenti), i faldoni in ufficio, i quaderni e i libri della scuola, ma anche per il bricolage e per classificare le piante in giardino. Insomma, l’unico limite è la fantasia. C’è anche la taglierina incorporata per poter usare subito quanto stampato, senza dover ricorrere alle forbici.

Guarda questa etichettatrice Bluetooth su Haul

Si collega allo smartphone in modalità wireless e permette di creare etichette personalizzate in modo semplice e veloce. È compatibile con Android e iOS, grazie all’appllicazione XEasyLabel che include oltre 120 cornici per i bordi, 730 stili diversi e 106 font tra i quali scegliere. Può generare codici QR e a barre da scansionare. La batteria interna si ricarica semplicemente collegando un cavo USB alla porta in dotazione. Scopri di più nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare l’etichettatrice Bluetooth al prezzo di soli 14,99 euro con un rotolo già presente nella confezione. Può essere anche un’ottima idea regalo, chi la riceverà ne sarà felice. L’articolo ha ricevuto recensioni molto positive, con un voto medio pari a 4,4/5 stelle. La spedizione è gestita direttamente dalla rete logistica dell’e-commerce e impiegherà pochi giorni per arrivare da te.

Amazon Haul offre inoltre la consegua gratuita per tutti gli ordini a partire da 15 euro. Approfittane, aggiungendo un qualsiasi altro articolo al carrello per raggiungere la soglia e ricevere tutto direttamente a casa tua senza spese extra per il trasporto.