eufy RoboVac 11S, il robot aspirapolvere in sconto su Amazon

E se le pulizie in casa le facesse qualcun altro, magari un robot aspirapolvere? Se l'idea ti tenta, dai uno sguardo a eufy RoboVac 11S, proposto oggi con uno sconto di 50 euro su Amazon. La disponibilità è immediata, così come la spedizione.

Offerta Amazon sul robot aspirapolvere RoboVac 11S

Si tratta del modello più sottile della gamma, alto solo 7,2 centimetri così da poter passare senza difficoltà sotto i mobili. Dotato della tecnologia BoostIQ, eroga una potenzia di aspirazione fino a 1.300 Pa pur mantenendo il funzionamento silenzioso. A questo si aggiunge la batteria ad alta capacità per 100 minuti di lavoro continuato con una sola ricarica. In dotazione anche il telecomando. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo eufy RoboVac 11S al prezzo di soli 149,99 euro invece di 199,99 euro come da listino. Non sappiamo fino a quando durerà l'offerta proposta da Amazon, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo.