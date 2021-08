ASUS VivoBook 15, laptop in FORTE SCONTO su Amazon

Un ottimo laptop con caratteristiche e funzionalità che lo rendono adatto sia alla produttività sia allo studio e all'intrattenimento, proposto oggi su Amazon in offerta: ASUS VivoBook 15 può essere la scelta giusta per affrontare al meglio il rientro al lavoro o il Back to School: oggi lo trovi su Amazon con 70 euro di sconto sul prezzo di listino.

L'offerta di Amazon su ASUS VivoBook 15

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche incluse: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e superficie anti-glare, processore Intel Core i5-1135G7, GPU ‎Iris Xe Graphics, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB per lo storage, lettore di schede microSD, webcam 720p con microfono integrato, WiFi, Bluetooth e un'ampia gamma di porte per la connettività. Tutte le altre informazioni sono reperibili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Oggi è possibile acquistare il laptop ASUS VivoBook 15 con le caratteristiche appena elencate al prezzo di 629 euro invece di 699 euro come da listino. La spedizione è gratuita, immediata e gestita da Amazon.