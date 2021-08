Il termometro igrometro di Xiaomi torna a 12€: OCCASIONE

Un prodotto di nicchia, che conoscono in pochi. Questo termometro igrometro fa parte dell'enorme ecosistema di prodotti Xiaomi. La cosa più interessante è che è ben nascosto su Amazon ed è anche disponibile a un prezzo imbarazzante: lo porti a casa a 12€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccellente termometro igrometro in gran sconto

Su Amazon, se non lo conosci, è impossibile da trovare. Il nome di questo gioiellino è Xiaomi Miiiw NK5253 e basta un giretto su Google per averne la conferma. Se però lo riconosci, ne comprendi immediatamente i pregi e te ne innamori. Sai perché? Semplicemente, tanta tecnologia è praticamente impossibile da trovare a questo prezzo.

Basta dare un'occhiata allo spettacolare display da 3,34″, dotato di visibilità eccezionale. Sul pannello potrai leggere temperatura e umidità ambientali e non solo. Infatti, viene mostrata anche la data e – naturalmente – l'orario. Proprio al centro dello schermo c'è una barra colorata: in realtà si tratta di un grafico, che segnala il grado di comfort, misurato in base ai parametri rilevati dal sensore.

E proprio i sensori sono probabilmente il punto di forza più interessante di questo gioiellino. Infatti, garantiscono precisione eccezionale ed eseguono rilevazioni in tempo reale, aggiornando di conseguenza i dati mostrati sul display ogni 10 secondi. Saprai sempre con precisione che temperatura c'è e anche il grado di umidità.

Questo eccellente termometro igrometro dell'ecosistema Xiaomi puoi posizionarlo su un mobile oppure al muro: impreziosirà immediatamente l'ambiente. Infatti, è impossibile trascurare il suo design sobrio ed elegante, ben curato nei dettagli.

Approfitta adesso degli sconti Amazon del momento e porta a casa questo gioiellino a prezzo assurdo: completa l'ordine a 12,99€ appena ed approfitta anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.