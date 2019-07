Un solo giorno ancora per poter partecipare a quella che è una vera e propria lotteria per l’acquisto dei biglietti al Campionato Europeo di calcio del 2020. Si tratta di una modalità di acquisto del tutto particolare che l’UEFA ha avviato per rendere più “democratico” – benché casuale – l’accesso ai biglietti. In questa prima fase (che sta per esaurirsi entro poche ore), è possibile infatti chiedere i biglietti scegliendo la data e il numero di ticket (fino a 4), dopodiché non resta che sperare di essere sorteggiati tra i fortunati che potranno accedere.

Va ricordato come Euro 2020 sia un campionato europeo del tutto particolare poiché, per la prima volta, giocato sul territorio dell’intera Unione Europea (e oltre). 12 stadi, 3 milioni di biglietti disponibili, 3 categorie di prezzo e un calendario ancora tutto da definire: chi “prenota” i biglietti sceglie data e location, insomma, ma ancora non sa chi giocherà quella specifica partita. Chi cerca oggi i biglietti non sta dunque cercando solo la propria nazionale, ma sta soprattutto cercando di partecipare al grande spettacolo del campionato europeo, qualcosa di assolutamente speciale per tutti gli appassionati di questo sport.

In questa fase, quella che offre le maggiori possibilità di accedere a biglietti destinati presto ad esaurirsi, l’unica procedura per tentare la sorte è il meccanismo online: si può dunque partecipare a Euro 2020 solo passando per il sito UEFA, registrando un account e tentando la sorte con un click.

Euro 2020: come acquistare i biglietti

Venerdì 12 luglio alle ore 14 scade la “lotteria” con cui è possibile fare richiesta di biglietti per gli Europei. Secondo i dati ufficiali diramati, circa 15 milioni di biglietti sono già stati richiesti e l’exploit di richieste di queste ultime ore potrebbe ulteriormente alzarne il numero. Entro la fine di luglio avverrà il sorteggio: i richiedenti sorteggiati avranno la possibilità di regolarizzare il proprio acquisto pagando entro pochi giorni il proprio ticket, con comunicazione che avverrà entro la metà del mese di agosto.

I tifosi che presentano la richiesta ma non vengono estratti, entreranno a far parte del programma “Fans First” UEFA e saranno informati per primi di ulteriori opportunità di acquisto (ad esempio in caso di pagamenti non completati o biglietti restituiti).

Il sorteggio non rappresenta un obbligo di acquisto, ma la conquista di una opportunità. I fortunati potranno dunque scegliere se procedere soltanto una volta ricevuta la mail di conferma. Per effettuare la propria prenotazione che abilita alla partecipazione del sorteggio clicca qui. Ad iscrizione effettuata occorre scegliere:

Stadio Data Categoria (sono disponibili 3 categorie, che abilitano a differenti zone dello stadio con prezzi differenziati)

Europei 2020: biglietti e programma

Il sito Euro 2020 mette a disposizione i dettagli relativi alle singole città ospitanti (Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo), nonché il calendario delle singole sfide. A Roma giocheranno le squadre del Gruppo A, che alterneranno le proprie partite con la città di Baku: il sorteggio dei gironi che sancirà la definizione del calendario e degli accoppiamenti è previsto per il 30 novembre 2019. Semifinali e finali saranno giocate il 12 luglio 2020 a Londra. La partita inaugurale sarà a Roma il 12 giugno 2020.

Queste alcune evidenze statistiche comunicate dall’UEFA a poche ore dalla chiusura delle iscrizioni e dopo un mese circa di prenotazioni:

«Le città con più richieste di biglietti sono Londra, Monaco e Amsterdam;

Per la partita di apertura a Roma (12 giugno 2020) sono stati richiesti circa 500.000 biglietti;

Le richieste di biglietti fra i tifosi locali sono più alte a San Pietroburgo, Londra e Budapest. Oltre il 50% dei biglietti richiesti in queste città sono stati ordinati da tifosi della nazione ospitante;

Le due semifinali, in programma a Wembley, hanno ricevuto circa 1,5 milioni di richieste in totale;

La finale, che si terrà sempre a Wembley, ha ricevuto quasi 1,3 milioni di richieste di biglietti;

In media, i tifosi richiedono 12 biglietti alla volta in almeno due città. Questo dimostra che apprezzano molto l’esclusivo format del torneo, che si gioca in 12 città di tutta Europa;

Il 51% dei tifosi richiede biglietti in più di una città».

Ultime ore, poi i ticket virtuali acquistati andranno a finire nell’urna virtuale del sorteggio. Algoritmi di discernimento ed una definitiva funzione di random sanciranno chi avrà la possibilità di acquistare il proprio biglietto, prenotando così un posto e un viaggio per gli Europei. Dove per vincere alla nazionale di Mancini servirà anche un pizzico di fortuna, ma dove per partecipare a qualsiasi tifoso ne servirà ancora di più.