Euro 2020: l'Inghilterra e il razzismo sui social media

La finale di Euro 2020 che ha visto l'Italia uscire a testa alta dal confronto con l'Inghilterra è stata seguita dagli immancabili e legittimi sfottò che, in caso di match tanto importanti, accompagnando l'uscita di scena della squadra perdente. C'è chi però si è spinto oltre, sfociando nel razzismo, prendendo di mira atleti come Rashford, Sancho e Saka che hanno fallito i tiri dal dischetto. A rendere, se possibile, ancor più grave il comportamento, il fatto che gli attacchi siano giunti da utenti inglesi.

Un'ondata di odio ha investito i calciatori, tanto da chiamare in causa il premier Boris Johnsos con il tweet di seguito e la federazione inglese con un comunicato che condanna fermamente l'accaduto, definendolo disgustoso e dichiarandosi intenzionata a punire i responsabili.

Questa squadra inglese merita di essere lodata come si fa con gli eroi, non abusata in modo razzista sui social media. I responsabili di questo spaventoso abuso dovrebbero vergognarsi di sé stessi.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

