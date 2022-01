European Chips Act a febbraio: obiettivo 20%

La proposta di legge, denominata European Chips Act, che dovrebbe consentire di incrementare la quota di mercato nel settore dei semiconduttori fino al 20% entro il 2030, verrà presentata all'inizio di febbraio. Questa è la promessa fatta dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante l'intervento in videoconferenza al World Economic Forum di Davos.

La Presidente ha usato la stessa frase (“Non esiste digitale senza chip“) pronunciata quattro mesi fa per evidenziare che la domanda per i semiconduttori è in continuo aumento e l'Europa non può dipendere dai paesi asiatici per la loro produzione. L'Europa è leader in diversi settori (progettazione, ricerca e apparecchiature), ma il market share relativo alla produzione è solo del 10%.

Our semiconductors supplies come from a few producers outside the EU. This is a dependency we cannot afford.

The #EuropeanChipsAct in early February will aim to make Europe a strong global player.

Let's create more balanced interdependencies, for supply-chains we can trust. pic.twitter.com/4a9SuORkcS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2022