Eve Flare non è la solita lampada LED (offerta a tempo)

Eve Flare, oggi in forte sconto su Amazon, è una lampada LED portatile intelligente che non ha bisogno di essere collegata a una presa: integra infatti una batteria con ricarica wireless e autonomia fino a 6 ore. La puoi acquistare con un notevole risparmio grazie all’offerta a tempo disponibile sull’e-commerce (non sappiamo fino a quando). La forma è quella di una sfera con diametro pari a 25 centimetri.

Illuminazione smart con la lampada Eve Flare

È pienamente compatibile con il protocollo Thread per la casa e con la tecnologia Apple Home, ha un design con certificazione IP65 per resistere all’acqua (essendo adatta anche agli ambienti esterni) e può essere controllata via Bluetooth attraverso un’applicazione su smartphone o comando vocale, per cambiare il colore. Non richiede bridge o hub, è completamente indipendente e rispettosa della privacy, non salvando alcun dato. Fai un salto sulla pagina dedicata al prodotto per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità supportate.

Con la vendita e la spedizione a carico di Amazon e potendo contare sulla consegna gratis in un solo giorno, se effettui subito l’ordine arriverà da te già entro domani, la disponibilità è immediata. Se non sarai soddisfatto, avrai 30 giorni per effettuare il reso ottenendo un rimborso completo della spesa.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta a tempo, potrebbe andare sold out molto presto, ma in questo momento ti permette di acquistare la lampada LED portatile e intelligente Eve Flare al prezzo di soli 79,99 euro. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti sull’e-commerce è superiore a 4 stelle su 5.