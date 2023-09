ExpressVPN: corri al massimo con l'offerta speciale di 12 mesi

ExpressVPN è tra i servizi più popolari al mondo nell’ambito delle VPN. Larghezza di banda illimitata ad alta velocità, supporto clienti attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, e un eccellente livello di crittografia sono i fiori all’occhiello di un pacchetto VPN che funziona alla perfezione.

In queste ore è attiva un’offerta speciale che sconta il piano annuale del 49%, facendo crollare il prezzo a 6,44 euro al mese dai 12,50 euro di listino. E in più ricevi 3 mesi extra gratis. Se poi il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Il piano annuale di ExpressVPN in sconto a metà prezzo

Con ExpressVPN navighi, giochi e guardi i principali eventi in live streaming alla massima velocità, grazie alla banda illimitata e una VPN ultraveloce. Con un unico abbonamento puoi attivare il servizio su un massimo di 8 dispositivi in contemporanea, così da aumentare la tua privacy in maniera sostanziale.

Un altro punto di forza di ExpressVPN è la sua estesa compatibilità con i principali sistemi operativi del momento, da Windows a macOS, da Android a iOS e Linux. Questo significa che puoi navigare in totale sicurezza e sfruttare tutti gli altri benefici della VPN su PC Windows, Mac, device Android, iPhone, iPad e computer con a bordo Linux.

A tutto questo si aggiungono la protezione avanzata dei dati, grazie all’utilizzo della più potente crittografia al mondo, e i server ultraveloci in 94 Paesi, grazie a una rete progettata per garantire la massima velocità attraverso una tecnologia di nuova generazione.

Cogli al volo l’ultima offerta di ExpressVPN, così da attivare il super piano di 12 mesi risparmiando il 49% rispetto al prezzo di listino attuale, ricevendo in regalo 3 mesi extra di abbonamento.

