ExpressVPN: facile da usare, veloce, sicura ed ora in offerta ad un ottimo prezzo

ExpressVPN è una delle opzioni principali per chi è in cerca di una nuova VPN. Si tratta di un servizio semplice da utilizzare ed in grado di offrire prestazioni al top, sia in termini di sicurezza e privacy che per quanto riguarda la velocità di connessione. Con la nuova offerta disponibile in questo momento diventa ancora più conveniente scegliere ExpressVPN. Il servizio, infatti, è scontato del 35% con la possibilità di optare per l’abbonamento annuale riducendo la spesa fino a 7,94 euro al mese. L’offerta proposta da ExpressVPN è accessibile dal link qui di sotto.

ExpressVPN: facile da usare e conveniente, ecco le caratteristiche dalla VPN

Con ExpressVPN è possibile accedere ad Internet in modo sicuro, nel pieno rispetto della privacy, e senza limitazioni alla velocità di connessione. Il servizio, infatti, propone per i suoi utenti la crittografia dei dati di connessione, una politica no log per azzerare il tracciamento e la possibilità di accesso ad Internet senza limitazioni, sia in termini di traffico dati che di tempo e velocità di connessione.

Da notare, inoltre, che il servizio di ExpressVPN si basa su di una rete capillare di server dislocati in tutto il mondo. Di conseguenza, gli utenti che si affidano al servizio hanno la possibilità di aggirare, senza problemi, qualsiasi blocco geografico all’accesso che i servizi web, come le piattaforme di streaming, potrebbero applicare.

Con l’offerta attuale, è possibile attivare ExpressVPN al prezzo scontato di 7,94 euro al mese, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo standard. Per sbloccare l’offerta è necessario puntare sull’abbonamento annuale che riduce in modo drastico il costo della VPN, senza compromessi sulla qualità del servizio. L’offerta è attivabile direttamente online.

