ExpressVPN in offerta speciale: sconto del 49% e 3 mesi extra gratis

L’offerta speciale di ExpressVPN propone il piano di 1 anno a 6,45 euro al mese, per effetto dello sconto del 49% sul prezzo di listino, pari a 12,53 euro. In più offre 3 mesi di servizio aggiuntivi in regalo, in aggiunta a un rimborso garantito entro 30 giorni dall’attivazione. È possibile pagare con American Express, Visa, Mastercard, Postepay, PayPal e Bitcoin. Una volta completato l’ordine, ricevi un supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo.

ExpressVPN in offerta a 6,45 euro al mese per 1 anno

Da anni ExpressVPN è il punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di una VPN veloce e allo stesso tempo sicura. Sia sulla velocità che sulla sicurezza quella che è una delle VPN più famose al mondo ha costruito il proprio marchio di fabbrica.

Sul fronte della sicurezza si annovera l’utilizzo della crittografia più potente oggi disponibile. In più ExpressVPN non conserva alcun registro delle tue attività né dei luoghi da cui ti colleghi alla rete Internet.

L’altro suo cavallo di battaglia è la velocità. Merito dei server super veloci in oltre 94 Paesi, che rappresentano il cuore stesso della proposta VPN. Non è un caso che venga considerata la migliore VPN per il gaming, dato che riduce il ping, azzera il lag e migliora in maniera sensibile la connessione.

In aggiunta a tutto questo, segnaliamo la sua compatibilità con tutti i principali dispositivi oggi disponibili, dai PC Windows ai MacBook, dai device Android ad iPhone e iPad.

Approfitta della nuova offerta di ExpressVPN per ottenere lo sconto del 49% per 1 anno e 3 mesi aggiuntivi gratis. L’attivazione del servizio è immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.