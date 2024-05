Offerta imperdibile: ExpressVPN a 6,38€ per 12 mesi + 3 gratis!

Con ExpressVPN puoi navigare in anonimato per un periodo di 12 mesi, insieme a 3 mesi aggiuntivi in omaggio, a soli 6,38€ grazie allo sconto del 49% sul piano. Un’offerta da non perdere per proteggere le proprie informazioni personali, senza rinunciare alla velocità!

ExpressVPN: veloce e anonima

Con ExpressVPN la navigazione è protetta dai sistemi di sicurezza più avanzati: il servizio fa uso sia di criptazione AES a 256-bit, oltre che protocolli come Lightway, che consente di consumare molte meno risorse rispetto ai protocolli più diffusi, assicurando comunque velocità elevate, oltre che una connessione alla VPN sempre presente, anche quando si cambia rete.

In questo modo, quando ti trovi fuori e sei collegato alla rete pubblica del centro commerciale o del bar, puoi accedere ai tuoi servizi senza che qualcuno possa vedere i tuoi dati di navigazione. Puoi anche accedere a film o musica senza alcun limite geografico, oltre che risparmiare su alcuni servizi online il cui prezzo varia in base alla posizione.

Il servizio non registra alcun tipo di attività che esegui quando lo usi: tutte le informazioni che possono ricondurre a te rimangono private.

ExpressVPN ha una rete con numerosi server attivi in oltre 105 paesi, tra cui è presente anche l’Italia. Hai quindi il massimo delle prestazioni sempre e dovunque. Nel caso avessi bisogno di aiuto, è anche presente un supporto disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, con personale Italiano che può aiutarti con le impostazioni, l’installazione e la risoluzione dei problemi.

Registrarsi è facile: ti basta andare nella pagina ufficiale, facendo clic su “Scarica ExpressVPN” e selezionando quindi il piano di 12 mesi in offerta con sconto del 49%. Fatto ciò, non ti resta che scaricare il client, compatibile per Windows, Mac, Android, iOS e Linux, e connetterti premendo il tasto “On” per iniziare a navigare in totale anonimato, dopo aver scelto una posizione qualsiasi in tutto il mondo.