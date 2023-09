ExpressVPN: la VPN numero 1 in Italia in offerta a metà prezzo

ExpressVPN è uno dei servizi VPN più popolari e affidabili presenti in Italia. Il pacchetto completo ti assicura una velocità di connessione superiore alla media, una sicurezza online avanzata e l’utilizzo su 8 dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento.

Normalmente il prezzo mensile è pari a 12,44 euro, oggi invece paghi soli 6,41 euro al mese per 1 anno, ricevendo 3 mesi extra in regalo. E se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

ExpressVPN è in sconto del 49% sul sito ufficiale

Con ExpressVPN navighi, giochi e guardi serie TV o eventi sportivi in streaming senza buffering né fastidiose interruzioni, grazie all’utilizzo di una VPN ultraveloce e una banda illimitata. Connettiti a uno dei tanti server dislocati in oltre 90 Paesi, come USA, Canada, Regno Unito, Australia e Canada.

La connessione alla rete Internet avviene in totale sicurezza. Tutto merito della tecnologia di nuova generazione impiegata da ExpressVPN, in grado di proteggere i tuoi dati personali alla perfezione.

Un altro punto di forza del servizio è l’estesa compatibilità con i principali dispositivi oggi in commercio. Con un singolo abbonamento puoi mettere al sicuro fino a un massimo di 8 device, compresi PC Windows, Mac, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android.

Approfitta dell’offerta di oggi di ExpressVPN per risparmiare la metà dei soldi rispetto al prezzo di listino. Ti ricordiamo che la promo speciale include anche 3 mesi extra gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.