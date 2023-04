ExpressVPN: la VPN più apprezzata è ora a prezzo scontato

ExpressVPN è da tempo un punto di riferimento assoluto nel settore delle VPN, tanto da meritarsi l’appellativo di VPN più apprezzata dagli utenti o comunque di uno dei servizi di questo tipo che può contare sulle migliori recensioni da parte dei suoi utenti. Su quest’aspetto, ExpressVPN è davvero il top con un giudizio eccellenti (4,7 su 5) sia su Trustpilot che sull’AppStore di Apple.

In questo momento, inoltre, ExpressVPN è disponibile con un prezzo scontato del 35% con la possibilità di attivare il servizio, scegliendo l’abbonamento annuale, al costo di 7,94 euro mensili. Per accedere all’offerta è possibile consultare il sito ufficiale di ExpressVPN, disponibile al link qui di sotto. Su tutti i piani proposti (mensile, 6 mesi e 12 mesi) c’è anche la Garanzia di rimborso di 30 giorni.

ExpressVPN è la scelta giusta per chi ha bisogno di una nuova VPN

Grazie ad un servizio davvero completo, ExpressVPN può essere considerata, senza dubbio, come una delle migliori VPN sul mercato. Le caratteristiche della VPN, unite ai tanti giudizi positivi ricevuti dal servizio, ne chiariscono i vantaggi. La VPN in questione si caratterizza per:

un accesso ad Internet protetto e sicuro, grazie alla crittografia, e con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

grazie alla crittografia, e con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento una connessione veloce e senza limiti di banda

e senza limiti di banda un Password Manager incluso per gestire in sicurezza i dati d’accesso

per gestire in sicurezza i dati d’accesso la possibilità di utilizzare la VPN su tutti i dispositivi grazie alle app del servizio

grazie alle app del servizio un network di server ad alta velocità sparso in 94 Paesi al mondo

Con l’offerta in corso, è possibile attivare ExpressVPN al prezzo di 7,94 euro al mese, puntando sull’abbonamento annuale che ora viene scontato del 35%. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.