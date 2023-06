ExpressVPN: sicurezza online granitica a 0,21 euro al giorno

ExpressVPN è da anni considerata tra le migliori VPN disponibili sul mercato. Velocità di connessione superiore alla media, sicurezza online avanzata e compatibilità con tutti i dispositivi sono i suoi principali punti di forza. A questi da oggi si aggiunge anche il prezzo, grazie all’ultima offerta che porta il prezzo dell’abbonamento mensile a 6,40 euro anziché 12,42 euro, scegliendo il piano annuale. A conti fatti, soli 0,21 euro al giorno. In più hai diritto alla garanzia di rimborso al 100% entro i primi 30 giorni dall’acquisto e 3 mesi extra in regalo.

ExpressVPN in sconto del 49% per i primi 12 mesi

La VPN di ExpressVPN ti permette di scegliere uno dei tanti server sparsi in 94 Paesi nel mondo. Qualunque contenuto tu voglia guardare, ovunque tu sia, potrai farlo, senza limiti. Goditi tutti i contenuti censurati e i siti web bloccati, sia quando sei a casa sia quando sei in viaggio. Puoi inoltre contare sulla navigazione anonima potenziata, grazie al sito nascosto .onion offerto da ExpressVPN, così da navigare in privato tramite Tor e pagare in tutta sicurezza con le tue criptovalute.

E fai tutto questo alla massima velocità, potendo contare allo stesso tempo su funzionalità avanzate spesso assenti sui servizi della concorrenza. Dalla tecnologia TrustedServer al DNS privato proprietario, passando per lo strumento Network Lock, che interrompe in automatico il traffico Internet mantenendo così al sicuro i tuoi dati in caso di caduta della connessione. Sicurezza garantita inoltre sia dalla migliore crittografia possibile in questo settore (AES a 256 bit) sia dalla ferrea politica no log perseguita dall’azienda.

Approfitta ora dell’offerta sul piano di 12 mesi di ExpressVPN per risparmiare ogni mese 6 euro sul prezzo di listino e ottenere 3 mesi extra in regalo.

