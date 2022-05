ExpressVPN: super offerta al 35% di sconto

Per navigare in sicurezza in rete, una VPN è un must-have. Acronimo di Virtual Private Network, si tratta di una rete privata virtuale che protegge la nostra privacy online creando un tunnel criptato per i dati e nascondendo il tuo indirizzo IP. Sono tanti i provider che offrono questa tipologia di servizio: tra questi c’è ExpressVPN, che si distingue per la sua versatilità, le innumerevoli funzionalità ma soprattutto per la sicurezza che è in grado di offrire. Anche il prezzo è ottimo: se approfitti della promozione attualmente in corso, l’abbonamento annuale a ExpressVPN è in offerta al prezzo di soli 8,09 euro / mese, ovvero il 35% di sconto.

ExpressVPN: la VPN per tutti i dispositivi

Sicurezza, privacy, anonimato, streaming senza confini: tutti questi elementi fanno di ExpressVPN una delle VPN più amate e utilizzate da migliaia di utenti. Sottoscrivendo un abbonamento avrai accesso a ben 160 server a banda illimitata, dislocati in 94 Paesi di tutto il mondo, che ti permetteranno di ottenere un indirizzo IP localizzato in qualsiasi luogo (e bypassare eventuali limiti geografici, presenti specialmente nei servizi di streaming a pagamento). Il servizio è inoltre assolutamente flessibile e disponibile sia su computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux, sia su dispositivi mobili con Android iOS, ma anche smart TV e console di gioco.

Oltre alla funzionalità base, ExpressVPN mette a disposizione anche una serie di strumenti avanzati. Qualche esempio? DNS privati e criptato con standard AES-256, il servizio “Threar Manager” in grado di bloccare i tracker pubblicitari ed il sistema “TrustedServer technology, il cui scopo è quello di garantire che nessun dato venga mai scritto su disco rigido, mantenendo te e tutti i tuoi dati sempre al sicuro. È disponibile, inoltre, una comoda funzione di VPN split tunneling, che permette di instradare una parte del traffico del dispositivo attraverso una VPN e far sì che il resto acceda direttamente alla normale rete Internet.

ExpressVPN offre molte altre funzionalità, che possono essere visualizzare collegandosi alla pagina web del provider. Quanto costa un servizio di questo genere? Grazie alla promozione attualmente in corso è possibile risparmiare il 35% di sconto sottoscrivendo un abbonamento annuale. Ovvero soltanto 8,09 euro / mese. Se non sei soddisfatto, niente paura: potrai ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.