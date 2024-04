Extender Wi-Fi AVM Fritz!Repeater 600 a 29€? Le follie del giorno di Amazon!

Uno degli accessori essenziali di cui non si può più fare a meno è sicuramente il Wi-Fi extender. Questi dispositivi sono fondamentali per estendere la copertura del segnale Wi-Fi del vostro modem principale, permettendovi di godere di una connessione stabile in ogni angolo della vostra casa, ufficio o spazio di lavoro. Oggi vi presentiamo uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato, in offerta su Amazon: l’AVM Fritz!Repeater 600 in edizione internazionale.

Extender Wi-Fi AVM Fritz!Repeater 600: caratteristiche tecniche

Il FRITZ!Repeater 600 utilizza lo standard Wi-Fi N ed è ideale per chi necessita di collegare diversi dispositivi alla rete contemporaneamente, anche nelle zone dove il segnale del router principale non arriva. Questo ripetitore offre non solo una copertura estesa, ma anche un segnale stabile che consente di fruire di streaming video, giochi online e lavoro con file multimediali senza alcun rallentamento.

Con una banda a 2,4 GHz, il FRITZ!Repeater 600 può raggiungere una velocità massima di 600 Mbit/s, soddisfacendo la maggior parte delle esigenze, sia professionali che di intrattenimento. Grazie alle sue dimensioni compatte di soli 5 x 5 cm, è estremamente facile da installare in qualsiasi ambiente.

L’installazione può essere effettuata tramite la tecnologia WPS, che consente di collegare il ripetitore al router con un semplice pulsante, oppure seguendo un assistente virtuale disponibile in lingua italiana. Inoltre, un indicatore LED vi aiuterà a posizionare il ripetitore nel punto ottimale per una copertura ottimale del segnale Wi-Fi.

La configurazione è altrettanto semplice grazie all’applicazione dedicata. Grazie a uno sconto del 40% su Amazon, potete acquistare il FRITZ!Repeater 600 a soli 29,99 euro, risparmiando notevolmente sul prezzo di listino e raggiungendo il suo prezzo più basso di sempre. E con Amazon Prime, le consegne sono veloci e gratuite in tutta Italia.