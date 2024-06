Gli extraterrestri sono già sulla Terra?

Tre ricercatori di Harvard University e Montana University hanno pubblicato uno studio che potrebbe essere considerato il frutto di uno sceneggiatore della Marvel. Tim Lomas, Brendan Case e Michael Paul Masters ipotizzano che esseri tecnologicamente avanzati sono già presenti sulla Terra, eventualmente nascosti nel sottosuolo o tra gli umani.

Ipotesi criptoterrestre

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse verso i cosiddetti UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), noti comunemente come UFO (Unidentified Flying Object). Le possibili spiegazioni di tali fenomeni ricadono principalmente in due categorie. La prima include tecnologie terrestri convenzionali, mentre la seconda include tecnologie extraterrestri. Esiste però una terza categoria meno conosciuta, ovvero quella che include tecnologie terrestri non convenzionali.

Questa ipotesi, definita ultraterrestre, include l’ipotesi criptoterrestre. Il termine è riferito alle attività di esseri intelligenti nascosti sulla Terra (ad esempio, nel sottosuolo) e/o nei suoi dintorni vicini (ad esempio, sulla Luna) e/o tra gli esseri umani, dei quali hanno assunto le sembianze (in pratica come gli Skrull, ndr).

I ricercatori descrivono quattro possibilità nello studio. La prima è che, in seguito a grandi disastri naturali, sia ancora esistente un’antica civiltà umana altamente avanzata. Una spiegazione alternativa degli UAP presuppone l’esistenza di una civiltà non umana che abita nel sottosuolo e che potrebbe discendere da dinosauri o da ominidi simili alle scimmie.

La terza opzione è che siano effettivamente alieni provenienti da altri pianeti o da altre epoche temporali. L’ultima spiegazione è quella più “assurda”. Sulla Terra ci sarebbero esseri magici, come angeli terrestri, elfi e fate.

Ovviamente l’ipotesi criptoterrestre viene vista con un certo scetticismo dalla comunità scientifica, come affermano gli stessi ricercatori. Tuttavia merita una “genuina considerazione in uno spirito di umiltà epistemica e apertura“.