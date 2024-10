SpaceX Starship: primo stadio catturato al volo

SpaceX ha completato anche il quinto test di volo (come il precedente). Per la prima volta è stata eseguita la cattura al volo del primo stadio (Super Heavy/Booster 12) di Starship con le “bacchette” (chopsticks) della torre di lancio, nota come Mechazilla. Si tratta di una manovra mai eseguita finora, quindi il successo al primo tentativo è un risultato molto importante.

Cattura al volo del booster

SpaceX ha ottenuto ieri la licenza dalla FAA (Federal Aviation Administration). L’agenzia statunitense aveva dichiarato in precedenza che il permesso non sarebbe stato rilasciato prima di fine novembre. Il lancio era previsto alle ore 7:00 (le 14:00 in Italia), ma è stato posticipato di 25 minuti a causa della presenza di imbarcazioni nelle vicinanze.

Alle ore 14:25 italiane sono stati accessi i 33 motori Raptor di Super Heavy. Dopo circa 2:40 secondi è avvenuta la separazione tra i due stadi. La procedura, nota come hot-staging, prevede l’accensione dei tre motori del secondo stadio (Ship 20) prima dello spegnimento dei motori del primo stadio.

A questo punto è iniziata la fase più spettacolare. Invece di cadere nell’Oceano Atlantico, come nel quarto test, il primo stadio è tornato alla base di lancio ed è stato catturato al volo dalle “braccia” di Mechazilla, come si può vedere nel seguente video:

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Si tratta di un grande successo, considerando che il booster è alto circa 70 metri, largo 9 metri e pesa oltre 275.000 Kg (senza propellente). Nel frattempo, Ship 20 ha proseguito il volo rispettando la traiettoria programmata ed effettuando un rientro controllato nell’atmosfera terrestre. Il secondo stadio è caduto nell’Oceano Indiano ad ovest dell’Australia ed è esploso al contatto con l’acqua.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fifth flight test of Starship! pic.twitter.com/FhCGznq9RO — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Il sesto test dovrebbe avvenire all’inizio del 2025. Il profilo di volo sarà lo stesso, quindi il booster verrà catturato al volo per la seconda volta.