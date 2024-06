Starship: successo totale per il quarto test di volo

Con un leggero ritardo rispetto all’ora prevista è iniziato il quarto test di volo del razzo Starship. L’obiettivo principale era dimostrare la riusabilità dei due stadi con un rientro controllato che prevede l’ammaraggio nell’Oceano Atlantico e nell’Oceano Indiano. Non è stata eseguita la riaccensione di un motore dello stadio superiore per evitare problemi di traiettoria.

Il lancio era previsto alle ore 7:00 (le 14:00 in Italia), ma è stato posticipato alle ore 7:50 (le 14:50 in Italia). Il razzo ha raggiunto Max Q (il picco dello stress meccanico) ed eseguito correttamente la fase di hot-staging, ovvero l’accensione dei motori Raptor dello stadio superiore (Ship 29) prima della separazione dello stadio inferiore (Super Heavy/Booster 11).

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k

Dopo 2 minuti e 49 secondi, Super Heavy ha riacceso i motori per invertire la rotta. Successivamente è stato rilasciato il componente Hot-stage. Dopo circa 7 minuti e 40 secondi, lo stadio inferiore è caduto nell’Oceano Atlantico (Golfo del Messico). Lo stadio superiore ha proseguito il suo volo nello spazio. Le immagini sono trasmesse sulla Terra tramite i satelliti Starlink.

Come si può vedere nell’immagine, SpaceX ha rimosso intenzionalmente due piastrelle della protezione termica per misurare la temperatura.

We intentionally placed one thin heatshield tile and removed two tiles completely from the Ship to measure how hot things get without tiles in those locations, while also testing some thermal protection options pic.twitter.com/jy7yKc5XvV

— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024