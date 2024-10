SpaceX Starship: quinto test di volo il 13 ottobre?

SpaceX ha annunciato che il quinto test di volo per Starship è previsto il 13 ottobre, ma deve ancora ricevere la licenza dalla FAA (Federal Aviation Administration). L’agenzia statunitense aveva comunicato l’avvio di due consultazioni, quindi i risultati non sarebbero arrivati prima di fine novembre. L’azienda di Elon Musk sembra sicura di ottenere il via libera nei prossimi giorni.

Cattura al volo del primo stadio

Il quarto test di volo è stato completato con successo. Sia primo che secondo stadio del razzo sono caduti in mare (Oceano Atlantico e Indiano, rispettivamente), come previsto. Con il quinto test verrà aggiunto un ulteriore step al completo riutilizzo di Starship.

L’obiettivo principale è catturare al volo il primo stadio (Super Heavy/Booster 12) con le “braccia” della torre di lancio. Il secondo stadio (Ship 20) cadrà invece nell’Oceano Indiano, come nel quarto test.

Returning the booster after launch is a core capability to Starship becoming rapidly and reliably reusable pic.twitter.com/j4NSdnNiKr — SpaceX (@SpaceX) June 27, 2024

Tecnici e ingegneri hanno progettato ed effettuato numerose modifiche all’infrastruttura per aumentare le probabilità di successo. Il comando manuale per la cattura del primo stadio verrà inviato solo se tutti i sistemi del booster e della torre di lancio rispetteranno specifici requisiti. In caso contrario, il booster cadrà nel Golfo del Messico.

Quando rallenterà dalla velocità supersonica si udirà un boom sonico nell’area circostante (simile ad un tuono). Questa è una delle novità che hanno spinto la FAA ad avviare una consultazione con U.S. Fish and Wildlife per valutare l’impatto sulla fauna terrestre. L’agenzia aveva dichiarato che la licenza non sarebbe stata rilasciata prima di fine novembre, ma nel nuovo comunicato di ieri non c’è più il riferimento a questa scadenza.

Per quanto riguarda il secondo stadio è stato completamente sostituito lo scudo termico con nuove piastrelle, un materiale ablativo di backup e protezioni aggiuntive per i flap. Ieri è stato rimosso il secondo stadio per aggiungere il sistema di terminazione del volo, una delle ultime operazioni prima del lancio previsto alle ore 7:00 locali (le 14:00 in Italia) del 13 ottobre.