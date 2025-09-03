 EZVIZ CP4 in FORTE SCONTO con il codice promo di Amazon
EZVIZ CP4 in FORTE SCONTO con il codice promo di Amazon

Ecco l'offerta di Amazon dedicata a EZVIZ CP4, il videocitofono digitale che potrai controllare anche quando sarai lontano da casa.
EZVIZ CP4 in FORTE SCONTO con il codice promo di Amazon
Tecnologia Casa e Domotica
Ecco l'offerta di Amazon dedicata a EZVIZ CP4, il videocitofono digitale che potrai controllare anche quando sarai lontano da casa.

Inserisci il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” prima di effettuare il pagamento: otterrai così un doppio sconto su EZVIZ CP4, il videocitofono digitale che ti aiuterà a mantenere al sicuro e a gestire la tua casa anche quando sarai lontano. Il merito è della promozione messa in campo da Amazon per i suoi primi 15 anni di attività in Italia.

EZVIZ CP4, una super offerta su Amazon

Combina praticità e sicurezza, grazie a un ampio display touch a colori da 4,3 pollici che permette di vedere chiaramente chi si trova alla porta. Tra i punti di forza c’è anche la batteria ricaricabile da 4.600 mAh che garantisce fino a 90 giorni di autonomia in standby, mentre la scocca in lega di zinco offre resistenza e un design elegante. Dotato di chiamata bidirezionale e suonerie multiple, consente di gestire i visitatori anche a distanza, con la possibilità di attivare il cambio voce per una maggiore discrezione. Il rilevamento intelligente delle persone riduce i falsi allarmi, con sensibilità regolabile tramite app dedicata e il sensore 1080p con angolo visivo di 166 gradi assicura immagini nitide. La registrazione può avvenire su microSD fino a 512 GB oppure sul servizio cloud crittografato. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Il campanello digitale EZVIZ CP4

Per celebrare come si deve il traguardo dei 15 anni, lo store Amazon.it ha lancia una campagna ricca di occasioni. Scopri tutte le offerte nella sezione dedicata, aggiornata con le proposte più vantaggiose.

EZVIZ Campanello Digitale con Schermo Tattile a Colori da 4,3” Videocitofono Senza Fili con Batteria Ricaricabile da 4600 mAh, Rilevamento del Movimento PIR, Audio Bidirezionale, Modello CP4

In questo caso, il codice IT15Y ti permette di acquistare il videocitofono digitale EZVIZ CP4 al prezzo finale di soli 114 euro, con un forte risparmio rispetto al listino ufficiale. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna prevista già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Davide Tommasi
3 set 2025
