Facebook: abbonamento o pubblicità personalizzata?

A partire da ieri, Meta ha iniziato a mostrare un banner quando viene effettuato l’accesso a Facebook (da web o app). Come comunicato a fine ottobre, l’utente deve scegliere se vuole dare il consenso all’uso dei dati per la pubblicità personalizzata oppure sottoscrivere l’abbonamento che elimina completamente le inserzioni. Lo stesso avviso viene visualizzato su Instagram.

Abbonamento o pubblicità: fai una scelta

Meta ritiene che l’abbonamento sia “una valida forma di consenso per un servizio finanziato dalla pubblicità“, in quanto consentito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito alle inserzioni comportamentali, ovvero quelle basate sulle attività dell’utente (contenuti creati, Mi piace e altre interazioni).

Sulla versione web di Facebook viene mostrato questo banner all’accesso:

La scelta deve essere fatta nella schermata successiva, in cui Meta spiega che verrà applicata agli account nel Centro gestione account. Le differenze tra “uso gratuito con inserzioni” e “abbonamento senza inserzioni” sono elencate nel Centro assistenza.

Cliccando sul pulsante Abbonati vengono mostrati i costi: 9,99 euro/mese (12,99 euro/mese da app) per tutti gli account fino al 1 marzo 2024. Dopo questa data sarà necessario pagare altri 6,00 euro/mese (8,00 euro/mese da app) per ogni account aggiuntivo.

Cliccando sul pulsante Continua viene mostrato un riepilogo dei costi. Quindi, cliccando su Continua con il pagamento viene mostrata la schermata in cui inserire i dati della carta di credito (American Express, Discover, Mastercard o VISA).

Questa è invece la schermata mostrata se l’utente sceglie di usare Facebook senza abbonamento e quindi con la pubblicità personalizzata:

In qualsiasi momento è possibile modificare la scelta nella sezione Preferenze relative alle inserzioni del Centro gestione account.