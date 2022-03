Facebook Gruppi: novità per bloccare le fake news

Meta ha annunciato ulteriori novità per cercare di contrastare la diffusione delle fake news su Facebook. I gruppi sono molto utilizzati per questo genere di attività, quindi gli amministratori potranno sfruttare nuovi tool per bloccare la disinformazione. Disponibili anche strumenti per una migliore gestione della comunità e per incrementare il numero di iscritti.

Novità per limitare le fake news

Tutti gli strumenti di moderazione sono disponibili nell’amministratore automatico (Admin Assist in inglese), una sezione dedicata del gruppo. Meta ha ora aggiunto la funzionalità che permette di bloccare automaticamente post contenenti informazioni false, come rilevato da fact-checker di terze parti. È stata inoltre aggiunta la funzionalità che consente di sospendere temporaneamente i membri del gruppo, impedendogli di pubblicare post, commentare, partecipare alle chat, creare o entrare nelle stanze.

Sfruttando sempre Admin Assist, gli amministratori possono automaticamente approvare o bloccare le richieste di iscrizione degli utenti, in base a specifici criteri (ad esempio se hanno risposto o meno alle domande). La pagina home è stata inoltre aggiornata sia su desktop che su mobile per evidenziare le attività che richiedono attenzione. Il nuovo layout consente anche di ordinare e cercare i vari task.

Ci sono infine novità che possono essere utilizzate per pubblicizzare il gruppo e quindi aumentare il numero di membri. È disponibile un codice QR che gli amministratori possono condividere. Effettuando la scansione con la fotocamera dello smartphone, gli utenti verranno indirizzati alla pagina Informazioni, dalla quale è possibile chiedere l’iscrizione. È possibile inoltre invitare gli utenti via email.