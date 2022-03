Facebook e Twitter bloccati in Russia

Il Roskomnadzor ha comunicato che, a partire dal 4 marzo, è stato bloccato l’accesso a Facebook in Russia. L’agenzia che controlla le comunicazioni aveva avvisato Meta a fine febbraio, chiedendo rimuovere le restrizioni imposte ad alcuni account di media russi. Secondo l’agenzia di stampa Interfax, il Roskomnadzor ha bloccato anche l’accesso a Twitter.

Su richiesta del governo ucraino e dell’Unione europea, Meta aveva bloccato gli account Facebook e Instagram di RT e Sputnik in tutta Europa. Successivamente sono stati penalizzati i contenuti pubblicati dai due media di stato russi in tutto il mondo. L’obiettivo è limitare la diffusione di fake news sull’invasione dell’Ucraina.

Il Roskomnadzor afferma che da ottobre 2020 sono stati rilevati “26 casi di discriminazione contro i media russi” da parte di Facebook. Nei giorni scorsi è stato invece limitato l’accesso agli account del canale televisivo Zvezda, delle agenzie di stampa RIA Novosti, Sputnik e Russia Today (RT), oltre che alle risorse informative di Lenta.ru e Gazeta.ru. Dato che le restrizioni sono vietate da una legge federale, il governo ha bloccato l’accesso a Facebook.

Nick Clegg, Presidente degli affari globali di Meta, ha comunicato che l’azienda farà di tutto per ripristinare il servizio:

On the Russian government's decision to block access to Facebook in the Russian Federation: pic.twitter.com/JlJwIu1t9K

— Nick Clegg (@nickclegg) March 4, 2022