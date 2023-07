Facebook: sezione video rinnovata con HDR e altre novità

Nelle scorse ore, Meta ha annunciato tutta una serie di interessanti nuove funzionalità per i contenuti video su Facebook, in particolare per quel che riguarda l’app mobile del social network. È stato infatti comunicato l’arrivo di un tab dedicato ai video totalmente rinnovato.

Facebook Video al posto di Watch

Andando più in dettaglio, Facebook Watch cede ora il passo a un tab più vicino allo stile di Instagram, sia per quel che riguarda la possibilità di fruire degli strumenti di editing di Reels che per la presenza di una nuova sezione denominata “Esplora”, la quale raccoglie video di tendenza e suggerimenti personalizzati all’utente e raggruppati in base agli hashtag. La sezione in questione prenderà il nome di Facebook Video.

Ricordiamo che Facebook Watch ha fatto il suo debutto in tutto il mondo nel 2018, ma da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti e un’evoluzione era quindi da dare per scontata, in special modo negli ultimi tempi, visto e considerando che i video brevi riscuotono ormai sempre più successo.

Il risultato è quindi un profondo avvicinamento tra i contenuti video di Facebook e quelli di Instagram e infatti viene pure incoraggiata la pratica del cross-posting sulle due piattaforme. Il passo successivo sarebbe l’unificazione dei commenti lasciati ai Reels condivisi su Facebook e Instagram.

Da tenere presente che con l’aggiornamento in questione è stato anche e soprattutto implementato il supporto per i contenuti HDR (High Dynamic Range). Meta ha per l’appunto fatto sapere che gli utenti saranno in grado di caricare video HDR su Reels direttamente dal rullino dei propri smartphone e che verrà garantita la riproduzione in full HDR.