Fakespot Chat: l’AI di Mozilla che guida negli acquisti online

Fare acquisti online può essere una fonte di stress per i consumatori. Di fronte a un prodotto apparentemente semplice, ci si trova spesso a dover scegliere tra centinaia o migliaia di modelli diversi. Inoltre, si deve fare i conti con le recensioni false, le manipolazioni e le truffe che infestano il web. Tanto che a volte, ci si sente smarriti e confusi davanti allo schermo.

Mozilla Foundation, che si occupa di gestire e orientare il progetto open source Mozilla, noto per il browser Firefox, ha appena lanciato la sua soluzione per contrastare il problema delle fake news. Si chiama Fakespot Chat ed è basato su un’intelligenza artificiale. Questa tecnologia è un’evoluzione di Fakespot, un sistema che l’organizzazione no-profit ha acquisito proprio quest’anno.

Mozilla pensa in grande

Fakespot Chat si presenta come un’estensione del browser di Mozilla. Per il momento, questo strumento è disponibile solo negli Stati Uniti e funziona solo su Amazon, ma una volta completata la fase di sviluppo, dovrebbe logicamente essere accessibile ovunque nel mondo.

Mozilla paragona questo chatbot a un commesso di negozio. Quando ci si trova di fronte a una pagina di prodotto, si potrà chattare con lui per ricevere consigli. Sarà anche in grado di capire se le recensioni dell’articolo sono false o tendenziose, o se il prodotto è contraffatto. Potrà anche fornire suggerimenti per ridurre i tempi di ricerca.

Tenendo conto dei potenziali rischi per la sicurezza, questa estensione non memorizza alcun dato personale. La fondazione aggiunge in un post sul blog: “Lo shopping online è in continua evoluzione, soprattutto in un momento storico come questo, in cui la tecnologia di consumo sta subendo una trasformazione radicale. Perciò crediamo che le nostre esperienze su Internet debbano essere basate su principi fondamentali come la privacy, la sicurezza e l’apertura“.

Attualmente, sono gli utenti a mettere a punto Fakespot Chat. Mozilla li incoraggia a cliccare sul pulsante “pollice su” o “pollice giù” per migliorare l’affidabilità del suo modello.