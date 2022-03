Occhio al falso rimborso INPS: è phishing

Nel periodo in cui il peso dell’inflazione si fa sentire sui portafogli di tutti noi, con il caro bollette e i prezzi dei carburanti alle stelle, a chi non piacerebbe ricevere un bonifico inatteso da centinaia di euro? Sarebbe un regalo di Pasqua anticipato e di certo gradito. Lo sanno bene anche i cybercriminali, impegnati in una nuova campagna di phishing che fa leva nuovamente su una falsa comunicazione INPS.

INPS: nuovi tentativi di phishing, fare attenzione

A darne avviso è direttamente l’Istituto, pubblicando il testo della truffa che sta circolando. Si fa riferimento a un falso rimborso relativo ai contributi (nulla a che vedere con quello ufficiale), spingendo i meno attenti a un click che finirebbe inevitabilmente col costare molto caro.

Gentile cliente, con la presente comunicazione la informiamo che il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 713,00 EURO sulle tasse e/o contributi pagati nell’anno 2021. Tuttavia, abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell’importo indicato tramite bonifico bancario ma l’operazione non è andata a buon fine perché i suoi dettagli bancari che sono nel nostro possesso risultano errati o incompleti. Per completare il processo di pagamento la invitiamo a visitare il nostro sito per aggiornare le sue coordinate bancarie.

La comunicazione si chiude con un link e con saluti cordiali. Neanche a dirlo, un eventuale click indirizza a un sito che, non appena ottenuti dati e credenziali, li pone nelle mani di chi li potrà utilizzare con finalità poco amichevoli.

È purtroppo solo una delle campagne malevole in corso o registrate in passato. Alcune sono descritte in un dossier dedicato. L’Istituto ricorda infine che, proprio per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni via posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili. Se ne avete ricevuti, con tutta probabilità si tratta di un tentativo di truffa: meglio cestinare subito il messaggio. Per le comunicazioni da e verso INPS, meglio far riferimento al portale ufficiale.