Fastweb Casa Light: fibra ultraveloce a meno di 30 € al mese

L’offerta Fastweb Casa Light

Con Fastweb Casa Light, potrai sfruttare la rete in fibra ottica ultraveloce, che garantisce una navigazione senza interruzioni e tempi di download e upload rapidi. Ideale per chi lavora da casa, guarda contenuti in streaming o ha una famiglia che utilizza più dispositivi contemporaneamente. Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 : L'offerta include l' Internet Box NeXXt One , un router di ultima generazione dotato di Wi-Fi 6 , che offre una copertura stabile in tutta la casa, anche negli angoli più lontani. Inoltre, è compatibile con il Wi-Fi Booster per amplificare il segnale e con Alexa integrata per gestire la connessione tramite comando vocale.

Chiamate a consumo : Fastweb Casa Light include un servizio di chiamate a consumo, con tariffe trasparenti, permettendo di pagare solo per ciò che si utilizza. Le chiamate da fisso verso fissi e mobili nazionali costano 15 centesimi al minuto.

Attivazione inclusa : Un altro vantaggio è l'attivazione della linea inclusa nel prezzo, senza costi aggiuntivi o sorprese in fattura. Corsi della Fastweb Digital Academy: Fastweb investe nel futuro dei propri clienti, offrendo l'accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, un'opportunità unica per acquisire competenze digitali sempre più richieste dal mercato del lavoro.

: Un altro vantaggio è l’attivazione della linea inclusa nel prezzo, senza costi aggiuntivi o sorprese in fattura. Corsi della Fastweb Digital Academy: Fastweb investe nel futuro dei propri clienti, offrendo l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, un’opportunità unica per acquisire competenze digitali sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Offerta Mobile: risparmio ulteriore con Fastweb Mobile

Per chi desidera una soluzione completa per casa e smartphone, Fastweb propone l’abbinamento della propria offerta mobile con 150 GB di traffico dati, anche in 5G, minuti illimitati e SMS inclusi, a soli 7,95€ al mese. Abbinando l’offerta mobile a Fastweb Casa Light, il canone mensile della fibra scende a 23,95€, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

Fastweb offre anche una politica di soddisfazione garantita: i clienti possono provare l’offerta per 30 giorni e, se non soddisfatti, richiedere la disattivazione e ottenere il rimborso dei costi sostenuti nel primo mese. Per conoscere l’offerta completa di Fastweb clicca qui.