Fastweb Mobile, un’offerta così è davvero irrinunciabile

Fastweb è tra i migliori operatori telefonici nazionali, sia per la rete fissa che per il mobile. A certificarlo è Ookla, uno dei principali riferimenti per la misurazione della velocità di connessione, che per il quarto anno consecutivo ha riconosciuto Fastweb come la rete mobile più veloce in Italia. Ma è anche tra le più convenienti: l’offerta Fastweb Mobile ha davvero pochi rivali.

7,95€ al mese per avere tutto il necessario da una linea mobile

L’offerta Fastweb Mobile prevede un abbonamento mensile di 7,95€ nel quale sono compresi minuti illimitati, 150 GB di traffico dati, il supporto al 5G e l’assenza di vincoli e costi d’uscita. In qualsiasi momento è possibile cambiare operatore senza penali o complicazioni di alcun tipo.

Ma c’è di più in Fastweb Mobile. Ci sono innanzitutto minuti illimitati non solo in Italia ma anche verso 60 Paesi in tutto il mondo. Nel traffico dati ci sono anche fino a 11 GB di navigazione in roaming anche nel regno Unito, in Svizzera e in Ucraina. Il tutto compreso nell’abbonamento Fastweb Mobile.

Per chi avesse lo smartphone che supportasse questo formato, Fastweb Mobile è attivabile anche con l’eSIM, mentre per chi ricorre alla normale SIM fisica è disponibile l’ecoSIM. Si tratta di una versione riciclata della card che ospita la SIM che prevede un packaging biodegradabile con inchiostri naturali per un contributo significativo alla sostenibilità e alla tutela ambientale.

Inoltre per chi sottoscrive l’abbonamento a Fastweb Mobile ha anche la possibilità di accedere all’offerta Fastweb Casa Light a un prezzo di 23,95€ al mese rispetto ai 27,95€ di listino. Tutto il mondo Fastweb è poi accessibile dall’app MyFastweb (disponibile sia per iOS che per Android) all’interno della quale consultare i consumi, le fatture, i pagamenti e tutte le offerte esclusive regolarmente previste per i clienti Fastweb. Tutto, sempre, a 7,95€ al mese.