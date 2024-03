FC 24 per PS5 a 24€ è IMPERDIBILE: pazzia Amazon

Segnaliamo rapidamente l’offerta imperdibile per tutti gli appassionati di gaming che non hanno ancora acquistato FC 24 per PS5: in questo momento è in sconto record a soli 24 euro. È un’occasione senza precedenti, considerando il prezzo di listino di 79 euro. Vale a dire che il risparmio arriva a 55 euro, per il più classico degli assist a porta vuota.

Assista a porta vuota: FC 24 per PS5 a 24€

È la simulazione calcistica di EA SPORTS, l’erede della serie FIFA. Include un gran numero di modalità da affrontare in singolo oppure in multiplayer, dalla Carriera a Volta per le partite su strada. Il gameplay può contare sulla tecnologia HyperMotion V che riproduce in modo fedele i movimenti degli atleti, con aggiornamenti costanti per i trasferimenti del calciomercato e le variazioni delle skill basate sul rendimento nel mondo reale. Non mancano ovviamente le licenze ufficiali per campionati (inclusa la Serie A), squadre e coppe di tutto il mondo. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del gioco.

Al prezzo finale di soli 24,98 euro, la versione PS5 di FC 24 è imperdibile. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta, ma con lo sconto di 55 euro potrebbe andare a ruba in poco tempo. Si tratta dell’edizione italiana su disco. Le oltre 1.200 recensioni positive pubblicate da chi l’ha già provato, promuovono il titolo con un voto medio pari a 4,6/5 stelle.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita (per gli abbonati Prime) e consegna a domicilio prevista già entro domani se si effettua subito l’ordine. Il gioco non ha certo bisogno di presentazioni: è la migliore esperienza calcistica in circolazione, qui proposta nella sua versione next-gen in grado di spremere a fondo le potenzialità della console Sony.