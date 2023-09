Qui puoi comprare FC 24 per PS5 al prezzo minimo

Siamo agli sgoccioli: l’attesa per l’uscita di FC 24 è ormai quasi terminata. La nuova simulazione calcistica di EA Sports uscirà ufficialmente venerdì 29 settembre. Chi vuol acquistare la versione PS5 a prezzo scontato può approfittare oggi di un’offerta dedicata su eBay proposta da un venditore italiano.

FC 24 per PS5, lo sconto: assist a porta vuota

Si tratta dell’edizione completa del gioco più atteso della stagione, arricchito dall’introduzione della tecnologia HyperMotionV che incrementa ulteriormente il livello del realismo in campo. Non mancano ovviamente le licenze ufficiali per decine di campionati e tornei da tutto il mondo (inclusa la nostra Serie A). Per tutti gli altri dettagli, consultare la descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare la versione PS5 di FC 24 al prezzo finale di soli 65,00 euro invece di 79,99 come da listino, di fatto con uno sconto di 15 euro che lo rende un affare da cogliere al volo. Attenzione però al possibile sold out: le copie disponibili sono limitate, il consiglio per chi è interessato è di non perdere tempo.

A proporre l’offerta è un venditore italiano con già oltre 1.700 feedback positivi a certificarne l’affidabilità, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. Tra gli altri vantaggi, anche la restituzione accettata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.