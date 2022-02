FENNER GX2: il decoder multifunzione è in sconto

Per farsi trovare pronti all’appuntamento con il nuovo digitale terrestre non serve cambiare televisore: basta un decoder DVB-T2. Oggi segnaliamo il modello FENNER GX2 proposto in sconto su Amazon. A caratterizzarlo è la sua natura multifunzione che lo rende adatto anche alla visione dei filmati in streaming.

Decoder DVB-T2 e molto di più: FENNER GX2 in offerta

Compatibile con tutti gli standard più recenti per la trasmissione dei programmi (HEVC Main 10, H.265 ecc.), garantisce il pieno supporto a Dolby Digital e alla risoluzione Full HD. Può connettersi a Internet per visualizzare le previsioni meteo e i video di YouTube. Tra le funzionalità non manca la sintonizzazione automatica. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In dotazione il telecomando 2-in-1 utile per controllare sia il dispositivo sia il televisore. Oggi hai la possibilità di acquistare il decoder FENNER GX2 al prezzo di soli 26,49 euro, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

In offerta anche il modello GX1, a soli 24,90 euro: a differenziarlo è l’assenza di pulsanti sulla parte frontale.