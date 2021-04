Ferrari 100% elettrica: è ufficiale, arriverà nel 2025

Gli ingegneri di Maranello sono al lavoro su una Ferrari 100% elettrica. La conferma arriva direttamente da John Elkann, con un passaggio dell’intervento rivolto agli investitori. Ci sarà però da attendere per vederla, almeno altri quattro anni: la presentazione è stata messa in programma per il 2025.

Nel 2025 arriverà la prima Ferrari 100% elettrica

Riportiamo di seguito in forma tradotta quanto si legge nel documento dell’assemblea azionisti (PDF) andata in scena ieri, 15 aprile 2021. La dichiarazione è attribuita al presidente e amministratore delegato della società.

Siamo anche molto entusiasti a proposito della nostra prima Ferrari 100% elettrica che abbiamo in programma di presentare nel 2025. Sarà tutto ciò che sognate gli ingegneri e i designer di Maranello immaginino per una tale svolta nella nostra storia, potete esserne certi. Vediamo questa entusiasmante decade di cambiamenti accelerati come un’apertura verso più modi per spingere i confini a nuovi livelli in termini di eccellenza e passione, in tutto ciò che facciamo.

Toccato anche il tema relativo alla guida autonoma. Per il momento, Ferrari non ha in cantiere alcuna self-driving car, ma è in programma l’adozione di alcune tecnologie legate a questo ambito.

Sebbene non intendiamo sviluppare self-driving car, adotteremo alcune caratteristiche delle tecnologie di guida autonoma in risposta agli sviluppi normativi e alle preferenze dei clienti, in particolare nel segmento GT. Ad esempio, nel 2018 abbiamo lanciato sui modelli già disponibili le prime funzionalità per l’ADAS (Advanced Driving Assistant Systems) come la frenata predittiva e il cruise control automatico, altre innovazioni arriveranno su quelli futuri.

Nell’occasione è stato pubblicato anche il report 2020 (PDF) sulla sostenibilità in cui vengono descritte nel dettaglio le iniziative messe in campo riguardanti emissioni (quelle di CO2 sono scede del 35% nel 2020 rispetto al 2007), catena di fornitura, ma anche cybersecurity, ambiente di lavoro e formazione.