Festa Offerte Primavera e smart home: dispositivi Shelly in sconto

C’è tanta carne al fuoco anche per la smart home, nella Festa delle Offerte di Primavera che ha preso il via oggi su Amazon. Qui è dove ti segnaliamo alcuni dispositivi Shelly per la casa intelligente proposti in forte sconto. Per vederli tutti puoi visitare lo store ufficiale del marchio sull’e-commerce.

Shelly in offerta per la Festa di Primavera su Amazon

Partiamo da un grande classico: Shelly Plus 1. Oggi lo trovi al prezzo stracciato di soli 13,10 euro. È l’interruttore dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth compatibile con Alexa e Google Home.

C’è poi Shelly 1 Mini proposto nella confezione da 2 unità a soli 22,69 euro, perfetto tra le altre cose per il controllo da remoto di luci ed elettrodomestici.

Bundle da 2 pezzi anche per Shelly 1PM Mini Gen3, in offerta a 25,19 euro. Il valore aggiunto in questo caso è la possibilità di monitorare i consumi.

Shelly Plys 1/1PM Add-On implementa un’interfaccia per sensori di temperatura e di umidità. Lo puoi acquistare in sconto a 15,29 euro.

Amazon propone poi 2 unità di Shelly Plus 2PM a soli 36,99 euro. È il dispositivo più venduto della sua categoria.

Concludiamo la carrellata con Shelly Pro 4PM a 91,69 euro (il prezzo di listino è 119,99 euro). Integra un misuratore dei consumi e un piccolo display per l’accesso alle informazioni.

Amazon ha inaugurato proprio oggi la Festa delle Offerte di Primavera, un’occasione imperdibile per approfittare di migliaia di sconti e promozioni su prodotti di ogni genere. Andrà avanti fino al 31 marzo. Esplora la sezione dedicata e lasciati sorprendere dalle migliori occasioni, scoprendo articoli di qualità a prezzi imbattibili.