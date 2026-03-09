Festa Offerte di Primavera: Shelly, sconti sui dispositivi smart home

C’è anche la smart home protagonista nella Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Ecco alcune delle migliori promozioni sui dispositivi Shelly, leader del mercato. Ricordiamo che l’evento organizzato dall’e-commerce andrà avanti per tutta la settimana, fino a concludersi lunedì prossimo.

I migliori sconti su Amazon per i prodotti Shelly

Un grande classico: Shelly Plus 1, l’interruttore relè intelligente, proposto oggi in sconto nel bundle da 4 pezzi utile per rendere smart tutta l’abitazione. È compatibile con Alexa e Google Home, dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Shelly H&T Gen2 è in offerta con un forte risparmio. È il sensore che rileva temperatura e umidità, abilitato al monitoraggio da remoto, con la possibilità di impostare scenari personalizzati. Non richiede hub aggiuntivi.

Un altro indispensabile in casa è la presa smart Shelly AZ Plug: oggi Amazon la propone in forte sconto. Supporta carichi fino a 2.500 W e la puoi controllare anche quando sei via.

Un must have per la domotica è in promozione: Shelly Pro 3. Il più venduto della categoria sull’e-commerce, è un relè trifase intelligente da 48 A con contatto pulito e pronto per l’automazione. Include protezioni da sovratemperatura, sovraccarico e sovratensione.

È in offerta anche Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM: bifase perfetto per tende, persiane e tapparelle. Le recensioni di chi lo ha messo alla prova assegnano un voto medio di 4,6/5.

Concludiamo la carrellata con lo sconto sulla coppia di Shelly PM Mini Gen3 che integra il modulo per il monitoraggio energetico, un aiuto concreto per il risparmio in bolletta.

Sull’e-commerce di Amazon è partita la Festa delle Offerte di Primavera: continuerà fino a lunedì 16 marzo. Dai un’occhiata alla vetrina dedicata per scoprire tutte le migliori promozioni. Qui evidenzieremo le più interessanti tra informatica, elettronica, gaming e smart home come in questo caso.