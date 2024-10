Festa delle Offerte Prime: i migliori sconti sui prodotti Google Pixel

L’evento Festa delle Offerte Prime che prende il via oggi su Amazon è l’occasione da cogliere al volo se vuoi acquistare un dispositivi della gamma Google Pixel in offerta. Si va dal telefono flagship con l’IA di Gemini al tablet che si trasforma in uno smart display. Ecco una panoramica sugli affari da non lasciarsi sfuggire.

Google Pixel in sconto: le occasione dell’evento Amazon

Ad esempio, c’è il Pixel 8 Pro a 799 euro (-26%). È lo smartphone Android top di gamma del marchio, con un comparto hardware di alto livello in dotazione e ben 7 anni di aggiornamenti garantiti, per il sistema operativo e per la sicurezza. Trovi tutti i dettagli nella scheda completa.

C’è anche il Pixel Tablet nella versione con la base di ricarica, proposto dall’e-commerce in promozione a -22%. Il bundle lo rende anche uno smart display e uno smart speaker da mettere in qualsiasi stanza della casa.

Non è tutto. Ci sono anche il Pixel Watch 2 in sconto dell’11% per chi vuole mettersi al polso uno smartwatch Wear OS di fascia alta e la Nest Cam in promozione a -13% per la sorveglianza della casa (anche nell’edizione con cavo a -19%).

Hai bisogno di un abbonamento Prime per partecipare alla Festa delle Offerte Prime su Amazon. Non sei ancora iscritto? Attiva subito la prova gratuita di prova gratuita di 30 giorni per accedere agli sconti dell’evento e ai tanti altri vantaggi dell’abbonamento.