 Festa Prime: giù il prezzo della stazione meteo Wi-Fi di SwitchBot
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Festa Prime: giù il prezzo della stazione meteo Wi-Fi di SwitchBot

Una vera e propria stazione meteo Wi-Fi da mettere in casa: non lasciarti sfuggire l'offerta di Amazon dedicata a SwitchBot Meter Pro.
Festa Prime: giù il prezzo della stazione meteo Wi-Fi di SwitchBot
Tecnologia Casa e Domotica
Una vera e propria stazione meteo Wi-Fi da mettere in casa: non lasciarti sfuggire l'offerta di Amazon dedicata a SwitchBot Meter Pro.

Tra gli affari della Festa delle Offerte Prime c’è anche quello dedicato a SwitchBot Meter Pro. In questo momento la stazione meteo Wi-Fi si trova al suo prezzo minimo storico. È tra i dispositivi più apprezzati della categoria, premiato dalle recensioni dei clienti con un voto medio pari a 4,5 stelle su 5.

Compra la stazione meteo in sconto

Stazione meteo Wi-Fi: l’offerta per SwitchBot Meter Pro

È un dispositivo 5-in-1, in grado di misurare e mostrare la temperatura, il livello di umidità, l’orologio con ora e data, il livello di comfort e le previsioni del tempo. Tutto questo è visualizzato sul display da 3,6 pollici a colori integrato, con supporto agli avvisi intelligenti se viene superato un valore preimpostato, anche mediante segnale acustico o app. Il design è compatto e l’autonomia della batteria interna arriva a 12 mesi. Nella scheda del prodotto trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito di caratteristiche e funzionalità.

SwitchBot Meter Pro, stazione meteo Wi-Fi

SwitchBot Meter Pro è appena sceso al suo prezzo minimo di 49,99 euro, grazie allo sconto di oggi. La stazione meteo Wi-Fi non era mai stata così conveniente. L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratis prevista già entro domani, direttamente a casa. Nella confezione sono inclusi anche Hub 2 e un termometro e igrometro da esterno.

SwitchBot Stazione Meteo WiFi, Monitor Temperatura/Umidità con Data e Previsione del Tempo, Termometro e Igrometro WiFi, Raggio Bluetooth di 120m, Esportazione Gratuita di Dati

Compra la stazione meteo in sconto

Ti basta l’abbonamento Prime (lo stesso utile per lo streaming su Prime Video) per accedere alle promozioni della Festa delle Offerte Prime. L’evento terminerà a mezzanotte. Fino ad allora troverai sconti in ogni categoria dell’e-commerce, dall’elettronica alla smart home, fino a informatica, videogame ecc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ultima chiamata per cialde e capsule caffè in promozione alla Festa delle Offerte Prime

Ultima chiamata per cialde e capsule caffè in promozione alla Festa delle Offerte Prime
Non ci crederai: 40 Batterie AAA a 6€! L’offerta lampo più assurda della Festa Prime

Non ci crederai: 40 Batterie AAA a 6€! L’offerta lampo più assurda della Festa Prime
La lavatrice di Samsung con l'AI è in offerta per i clienti Prime

La lavatrice di Samsung con l'AI è in offerta per i clienti Prime
Festa Prime: risparmia sul bundle con Echo Dot e Tapo L530EA

Festa Prime: risparmia sul bundle con Echo Dot e Tapo L530EA
Ultima chiamata per cialde e capsule caffè in promozione alla Festa delle Offerte Prime

Ultima chiamata per cialde e capsule caffè in promozione alla Festa delle Offerte Prime
Non ci crederai: 40 Batterie AAA a 6€! L’offerta lampo più assurda della Festa Prime

Non ci crederai: 40 Batterie AAA a 6€! L’offerta lampo più assurda della Festa Prime
La lavatrice di Samsung con l'AI è in offerta per i clienti Prime

La lavatrice di Samsung con l'AI è in offerta per i clienti Prime
Festa Prime: risparmia sul bundle con Echo Dot e Tapo L530EA

Festa Prime: risparmia sul bundle con Echo Dot e Tapo L530EA
Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti