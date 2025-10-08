Festa Prime: giù il prezzo della stazione meteo Wi-Fi di SwitchBot

Tra gli affari della Festa delle Offerte Prime c’è anche quello dedicato a SwitchBot Meter Pro. In questo momento la stazione meteo Wi-Fi si trova al suo prezzo minimo storico. È tra i dispositivi più apprezzati della categoria, premiato dalle recensioni dei clienti con un voto medio pari a 4,5 stelle su 5.

Stazione meteo Wi-Fi: l’offerta per SwitchBot Meter Pro

È un dispositivo 5-in-1, in grado di misurare e mostrare la temperatura, il livello di umidità, l’orologio con ora e data, il livello di comfort e le previsioni del tempo. Tutto questo è visualizzato sul display da 3,6 pollici a colori integrato, con supporto agli avvisi intelligenti se viene superato un valore preimpostato, anche mediante segnale acustico o app. Il design è compatto e l’autonomia della batteria interna arriva a 12 mesi. Nella scheda del prodotto trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito di caratteristiche e funzionalità.

SwitchBot Meter Pro è appena sceso al suo prezzo minimo di 49,99 euro, grazie allo sconto di oggi. La stazione meteo Wi-Fi non era mai stata così conveniente. L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratis prevista già entro domani, direttamente a casa. Nella confezione sono inclusi anche Hub 2 e un termometro e igrometro da esterno.

Ti basta l’abbonamento Prime (lo stesso utile per lo streaming su Prime Video) per accedere alle promozioni della Festa delle Offerte Prime. L’evento terminerà a mezzanotte. Fino ad allora troverai sconti in ogni categoria dell’e-commerce, dall’elettronica alla smart home, fino a informatica, videogame ecc.