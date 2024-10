Festa Prime: il tablet Galaxy Tab S9 FE a PREZZO STRACCIATO

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 190 euro sul Galaxy Tab S9 FE, il tablet Samsung perfetto per lo streaming e per i social network, ma che grazie al supporto per il pennino e alla possibilità di abbinare una tastiera wireless può trasformarsi all’occorrenza anche in un piccolo notebook per la produttività. È merito della a Festa delle Offerte Prime che prende il via oggi su Amazon.

Samsung Galaxy Tab S9 FE a -190€ per l’evento Prime

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare applicazioni e giochi. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutte le specifiche tecniche. Tra quelle più importanti ci sono il display da 10,9 pollici in alta risoluzione, il processore Exynos 1380 per prestazioni sempre impeccabili, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamere anteriore e posteriore, connettività Wi-Fi e la certificazione IP68, certificazione IP68 e batteria da 8.000 mAh per un’autonomia elevata.

Al prezzo finale di soli 359 euro, il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE è un affare da cogliere al volo: si tratta di uno sconto di 190 euro rispetto al listino ufficiale (549 euro). Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, se lo ordini subito, arriverà da te in un giorno con la consegna a costo zero. La colorazione è Gray, il caricatore è incluso nella confezione.

La Festa delle Offerte Prime su Amazon ti aspetta. Tutto ciò che ti serve è un abbonamento Prime attivo. Non sei ancora iscritto? Fallo ora senza spese, approfittando della possibilità di iniziare la prova gratuita di 30 giorni, per scoprire gli sconti esclusivi dell’evento organizzato dall’e-commerce.