FFP2, prezzaccio Amazon per acquisti in quantità

Su Amazon, così come in molte farmacie e molti store online, il prezzo delle mascherine FFP2 ha perso gli sconti delle settimane scorse e le disponibilità hanno iniziato a scemare. Tuttavia proprio in queste ore è comparsa una offerta del tutto interessante poiché il prezzo è di fatto dimezzato rispetto alla media di mercato e con soli 9,90 euro è possibile accedere ad una confezione da 20 unità. Il prezzo per ogni mascherina, insomma, è di soli 50 centesimi contro una media che va dagli 0,90 in su.

FFP2, occasione Amazon

Si tratta delle mascherine protettive FFP2 prodotte “in Europa” da Biodefence (certificazione CE 0161).

Unico “limite” sta nel fatto che l'ordine minimo per potervi accedere è di 3 confezioni, che equivalgono a 60 mascherine FFP2 al prezzo di 29,97 euro. Il prezzo non decresce all'aumentare delle confezioni, ma un prezzo similare è del tutto ideale per acquisti in quantità con spesa di consegna pari a 6 euro e tempistica prevista tra il 7 e il 12 gennaio.

La spesa di spedizione viene spalmata sulle singole mascherine rendendo sempre e comunque conveniente l'acquisto, anche con quantità minime. Chi deve fare approvvigionamento per la propria dispensa farebbe bene a metterle subito nel carrello e ordinarle prima che il prezzo attuale (che era cresciuto nelle scorse ore fino a 16 euro a confezione) possa allinearsi con quello della concorrenza.