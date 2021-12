Mascherine FFP2 online: ecco il miglior prezzo

Gennaio sarà un mese estremamente lungo e intenso: a suggerirlo è l'aumento dei contagi in Italia e la forte corsa ai tamponi che si sta vivendo in tutto il Paese. L'introduzione delle mascherine FFP2 come nuovo obbligo al chiuso, e grazie ad una aumentata sensibilità nei confronti della maggior protezione che questo tipo di mascherine offre, le FFP2 hanno iniziato a scomparire dagli scaffali e anche online iniziano a scarseggiare. Le abbiamo cercate su alcuni dei siti più frequentati per l'acquisto di strumenti di protezione personale di questo tipo e la risultanza è sempre la stessa: gli sconti sono scomparsi e le scorte sono ai minimi termini. Abbiamo così cercato su Amazon quali siano le opzioni più convenienti, così da poter offrire una alternativa al minimo costo per quanti in queste ore stanno cercando di fare incetta di DPI da poter utilizzare nelle settimane a venire.

Mascherine FFP2 al miglior prezzo

Il primo consiglio è quello di acquistare in quantità, facendo qualche scorta per evitare le possibili carenze nei giorni a venire: in assenza di mascherine potrebbe essere complesso spostarsi ed entrare in luoghi chiusi senza incorrere in sanzioni o pericoli per la propria salute. Anche solo un piccolo risparmio può consentire di risparmiare su acquisti in quantità, dunque ecco quali sono le opzioni al momento in assoluto più convenienti:

Si tratta di mascherine con certificazione CE, immediatamente disponibili. Da questa lista abbiamo scartato quelle a prezzo superiore e quelle con invio non assicurato nell'immediato, nonché quelle sulle quali (per provenienza o prezzo eccessivamente basso) nutriamo qualche dubbio di troppo. I prezzi sono generalmente in crescita su tutti gli store: un acquisto immediato, almeno per arrivare senza problemi a metà gennaio, è caldamente consigliato. Più avanti nel tempo si potrebbero far largo nuove offerte, ma la scarsità di prodotto a scaffale non renderà possibili nuovi sconti prima di qualche settimana almeno.