Quanto costano ora le mascherine FFP2 su Amazon?

Acquistare le mascherine su Amazon sembra essere la soluzione mediamente più conveniente in questi giorni. Nonostante ciò, i prezzi erano ancor più vantaggiosi prima dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni relative all'uso delle FFP2: gli sconti speciali sono scomparsi nelle ore immediatamente successive e potrebbero tornare soltanto tra qualche giorno (quando si stabilizzerà la domanda e tutti avranno trovato modo di avere le giuste riserve per le vacanze natalizie).

Restano tuttavia buoni i prezzi disponibili (in supermercati e farmacie sono spesso più elevati). Qui alcuni esempi:

Il consiglio è quello di acquistare grandi quantitativi, limando così il prezzo complessivo e avendo a disposizione una copertura sufficiente per le prossime settimane. Sconti ulteriori, infatti, potrebbero non esserci per un po' e le consegne non saranno immediate in virtù del difficile periodo di fine anno.

L'ipotesi di prezzi calmierati non è andata in porto all'interno delle decisioni governative di fine anno, ma la concorrenza tra i produttori potrebbe portare ad ulteriori limature a partire da inizio 2022. Le soluzioni disponibili su Amazon sono molte: si consiglia di cercare tra eventuali offerte del giorno, sebbene queste ultime possano non fare capolino almeno fino ad inizio anno nuovo.