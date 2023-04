Fibra Aruba gratis fino a 36 mesi per professionisti e PMI con il Bonus Internet

Il Bonus Internet MISE è l’occasione giusta per liberi professionisti e PMI per passare alla fibra ottica, attivando un abbonamento a prezzo ridotto. Chi può accedere all’agevolazione, in questo momento, farebbe bene a valutare l’attivazione di una delle offerte compatibili con il bonus.

Tra le proposte disponibili c’è la Fibra Aruba. L’operatore mette a disposizione un canone gratis fino a 36 mesi (si paga solo l’IVA) grazie alla possibilità di accedere al bonus, con la possibilità di beneficiare anche delle chiamate illimitate e del modem router Wi-Fi 6.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e verificare la copertura tramite il sito Aruba.

Fibra Aruba gratis con il Bonus Internet MISE: ecco le offerte

A disposizione di professionisti e PMI ci sono due offerte:

Fibra Aruba PRO XL (con contributo di 2.000 euro del voucher C): il canone è azzerato per 36 mesi e si paga solo l’IVA di 12,21 euro al mese

(con contributo di 2.000 euro del voucher C): e si paga solo l’IVA di 12,21 euro al mese Fibra Aruba PRO (con contributo di 500 euro per 18 mesi del voucher B): il canone è azzerato per 18 mesi e si paga solo l’IVA di 6,11 euro al mese

Le due offerte prevedono attivazione gratuita e includono il modem router Wi-Fi oltre che la linea telefonica con chiamate illimitate. Con la versione PRO XL è possibile sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload senza costi aggiuntivi.

Richiedere le offerte fibra di Arbua con il Bonus Internet MISE è semplicissimo. Basta accedere al sito ufficiale di Aruba, tramite il link qui di sotto, e verificare la copertura. In caso di disponibilità della fibra presso l’indirizzo di attivazione sarà possibile procedere con la sottoscrizione dell’offerta beneficiando dello sconto garantito dal Bonus Internet MISE. Per saperne di più c’è il link qui di sotto.

Per ottenere il Bonus Internet MISE è necessaria l’approvazione di Infratel e non aver già usufruito di altri bonus statali simili. Bisogna essere una micro, piccola o media impresa con regolare iscrizione al registro imprese REA, un libero professionista o una partita IVA per poter accedere all’agevolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.