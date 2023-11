Fibra FTTH veloce e conveniente: c'è Aruba Fibra da 17,69 euro al mese

Tra le migliori offerte fibra per la casa c’è Aruba Fibra, che lancia un’offerta conveniente a partire da 17,69 euro al mese (per i primi 6 mesi), a zero costi di attivazione. Aruba Fibra offre, inoltre, prestazioni eccezionali con velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload: perfetta, dunque, per qualsiasi esigenza – che sia guardare programmi in streaming, gaming online o lavoro da remoto.

I due piani Aruba Fibra disponibili

Aruba Fibra offre la tecnologia FTTH (Fiber To The Home), portando la fibra direttamente nella tua abitazione. Questo significa prestazioni di alta qualità con connessione stabile e veloce, garantendo un’esperienza di navigazione senza precedenti. Puoi scegliere tra due opzioni di abbonamento: “Fibra Aruba All-in Promo” che include router e chiamate nazionali illimitate a soli 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi, oppure la “Fibra Aruba Promo” a soli 17,69 euro al mese per 6 mesi, con la possibilità di aggiungere servizi extra in base alle tue esigenze.

Altri vantaggi extra inclusi con Aruba Fibra sono:

Zero costi di attivazione o migrazione

o migrazione Possibilità di recedere quando vuoi pagando una penale di 20 euro

Opzione “Stop&Go” per mettere la fibra in pausa quando necessario

Indirizzo IPv6 statico per una connessione più sicura

per una connessione più sicura Assistenza e chat disponibili 24/7

Attivare Aruba Fibra è semplicissimo: ti basta collegarti alla pagina ufficiale della promozione, verificare la copertura e scoprire la migliore tecnologia disponibile per la tua abitazione. Dopodiché gestirai tutto comodamente online, dal fissare un appuntamento con il tecnico alla configurazione del router. Attivando Aruba Fibra otterrai anche uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione cloud integrata che offre uno spazio illimitato per archiviare e condividere i tuoi file in modo sicuro e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.